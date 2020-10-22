مناورة مفضوحة.. مخطط إخواني للاستقالة من التنظيم بمدينة مصراتة

أعلن مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين، اليوم الخميس، عن تقديم استقالتهم بمدينة مصراتة غرب العاصمة الليبية طرابلس من الجماعة، وقرروا حل فرعها بالمدينة ومواصلة العمل في مؤسسات المجتمع المدني.وتعد هذه الاستقالة ثاني استقالة لقيادات الإخوان من التنظيم في أبرز معاقله في ليبيا، حيث قدم أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، شهر أغسطس الماضي، باستقالة جماعية من الجماعة وقرروا حل فرعها بالمدينة، وهو ما يعكس تزايد الاستياء الشعبي في ليبيا من تنظيم الإخوان المسلمين، حيث تراجعت درجة التأييد لسياسة الجماعة داخل البلاد.وكشف المحلل السياسي أبو يعرب البركي، عن المخطط والهدف من الإعلان عن الاستقالة، وفق لقناة العربية الإخبارية، مشيرًا إلى أن هذه الاستقالات هي "مناورة ولعبة قذرة وخطرة"، مضيفا أنها مجرد استقالات وليست تراجعا عن البيعة أو تغييرا في التوجهات الفكرية، مشيرا إلى أنها تعني العودة للعمل السري للتسرب إلى داخل المجتمع من جديد استعدادا للمرحلة القادمة لإعادة التموقع، لمعرفتهم بكراهية الناس لهم وبتراجع وضعف شعبيتهم.