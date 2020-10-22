رئيس «الأعلى للإعلام»: حفظ مصر بإرادة الخالق تجلى فى أزمة كورونا

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الدولة المصرية محفوظة بإرادة الخالق، وهذا الأمر تجلى خلال تحملنا أزمة فيروس كورونا.وأضاف، خلال كلمته في ندوة الإعلام البيئي بمقر المجلس الأعلى للإعلام: "الفترة الماضية كشفت أهمية الإعلام البيئي، ونأمل في خروج توصيات لوسائل الإعلام بشأن التعامل مع القضية".وبدأت منذ قليل فعاليات ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام، بحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد.يحضر الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعدد من أعضاء المجلس، كما يحضر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف.وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواة لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة، ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكًا في المسئولية.