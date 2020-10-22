رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 وزراء يفتتحون وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين بسوهاج (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:23 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
افتتح صندوق "تحيا مصر" وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين بمركز طهطا، ضمن افتتاح عدد من مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، والتي تتضمن افتتاح 6 مدارس تقدم خدماتها لنحو 2188 طالبًا وطالبة، وتوفير التجهيزات والأثاث وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية، و3 مراكز شباب، و2 وحدة صحية.

وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

كما تفقد الحضور قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة".

ويأتي افتتاح المشروعات ضمن بروتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

وقال الدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إن افتتاح الوحدة يأتي ضمن افتتاح مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، والتي تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب ورفع الكفاءة المهارية للتأهيل لسوق العمل ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والخدمات الرياضية والشبابية، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.

وقال الدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة "مصر الخير"، إن صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير افتتحا في مارس الماضي أعمال المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في نطاق الثلاث قرى السوالم وعرب بخواج والشيخ زين الدين، وذلك في إطار بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يشمل دعم المنشآت الموجود بالقرى الثلاث في قطاعات: التعليم والصحة والشباب والرياضة والتكافل الاجتماعي، وإحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث.

موضوعات متعلقة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

«القومي للمسرح» يفتح باب المشاركة في الدورة 13.. تعرف على الشروط

ماذا خسر العرب بإقصاء الفلسفة؟.. حسن حماد يجيب فى كتابه الجديد

ثقافة الشرقية تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

عماد أبوصالح يفوز بجائزة سركون بولص للشعر