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محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بحضور الباز.. بدء فعاليات ندوة الإعلام البيئى بالأعلى للإعلام

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:37 م
الباز
الباز
محمد جعفر
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بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس.

كما يحضر الندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف.

وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواة لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكًا في المسئولية.

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