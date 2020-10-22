يسرى عبيد يكتب: هل تقف روسيا مكتوفة الأيدى أمام التمدد التركى على حدودها الجنوبية؟

ما زالت تركيا تمارس دور الذراع التى تستخدمها الولايات المتحدة لكى تكون خط دفاع أماميًا ضد النفوذ الروسى.. أمريكا أعلنت رسميًا أن روسيا والصين هما عدواها الاستراتيجيان.. تخوض ضد الصين حربًا تجارية طاحنة أثرت كثيرًا على الاقتصاد الصينى.. استخدمت أردوغان لوقف التمدد الروسى فى ليبيا وسوريا، والآن تنقل المعركة إلى حدود روسيا الجنوبية فى دولة كانت من دول الاتحاد السوفيتى السابق.. مَن يشك أن التحرك التركى فى المنطقة دون ضوء أخضر أمريكى لا يعرف معنى الأيديولوجية التى يتعامل بها أردوغان.. فهو على استعداد لخدمة الأمريكان فى سبيل تحقيق أحلامه التوسعية، والذى يحتاج لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة لتحقيقها..أردوغان يجيد لعبة هات وخد مع القوى الكبرى، ولكن هذه المرة الأتراك أصبحوا على حدود روسيا.. فهل يصمت بوتين ويترك أردوغان يواصل تنفيذ سياسة الولايات المتحدة فى محاصرة الدب الروسى؟ بعدما قامت أوروبا وحلف الأطلسى بتغيير الأنظمة الموالية لروسيا فى عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل أوكرانيا وجورجيا ويحاولون فى روسيا البيضاء الآن. أشك كثيرًا فى ذلك.. فمما لا شك فيه أن العلاقة بين روسيا وتركيا التى وضع أسسها خلال السنوات القليلة الماضية رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين تمر حاليًا بمرحلة حرجة، رغم أن الطرفين يحافظان على شعرة معاوية.لكن كشف تدخل تركيا الأخير فى صراع قرة باغ عن اتجاه خطير بالنسبة لروسيا. فمفهوم «شعب واحد- دولتان» الذى أعلنته أنقرة يعنى ضمنًا أن سكان أذربيجان أتراك مثل الأتراك أنفسهم. الآن، أمام أعيننا، يجرى الانتقال إلى مفهوم «شعب واحد - دولة واحدة»، ما يعنى أن تركيا بدأت تدمج فى تكوينها الأراضى التى كانت ذات يوم تابعة لروسيا.يتمحور ذلك الصراع، الذى يرجع بتاريخ نشأته الأولى إلى ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتى السابق، حول جيب صغير تقطنه طائفة من الأرمن داخل أذربيجان المجاورة ويُعرف باسم إقليم «ناغورنو كاراباخ». ويبلغ تعداد سكان تلك الجمهورية المُعلنة بصفة ذاتية وذات الطبيعة الجبلية (والتى لم تنل الاعتراف الرسمى حتى من أرمينيا الراعية المباشرة لها) ما يقرب من 150 ألف نسمة ممن يحملون الطابع العسكرى بدرجة لافتة للأنظار. ولقد فقدت أذربيجان السيطرة الكاملة على ذلك الإقليم خلال الصراع الدامى الذى اندلع حوله فى تسعينيات القرن الماضى وأودى بحياة 30 ألف شخص، وعلى الرغم من المساجلات والمداولات المستمرة منذ ذلك الحين، فلم تتمكن أذربيجان من بسط السيطرة مجدداً على ذلك الإقليم سواء بالطرق الدبلوماسية أو الوسائل العسكرية.تحاول تركيا جر الدول السوفيتية السابقة بعيدًا عن روسيا، وتحاول الاستثمار فى ولاء الشعوب الروسية الناطقة بالتركية.النقطة الخطيرة بصفة خاصة فى ذلك التصعيد العسكرى الأخير تتمثل فى أن روسيا وتركيا تدعمان وبقوة مختلف أطراف الصراع. الأتراك يبغضون الأرمن كثيرًا ويؤيدون الأذريين. فى أرمينيا، لا تزال ذكريات مذابح الأرمن على أيدى الأتراك العثمانيين منذ أكثر من قرن من الزمان حاضرة وماثلة، ومن العوامل المهمة فى التفكير القومى. فضلاً عن أن هناك معاهدة دفاعية رسمية وعلاقات عسكرية جيدة تربط ما بين روسيا وأرمينيا.بالنسبة لموسكو، فإن التدخل التركى إلى جانب أذربيجان محفوف بخطر تصاعد النزعة الانفصالية وإضعاف الدولة. ولهذا السبب، فمن المهم للغاية، ليس فقط منع تقوية الجمهورية التركية فى فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتى، إنما معاقبة تركيا على أفعالها فى القوقاز، كما يطالب الكثير من الخبراء والمحللين الروس.. فهل يظل بوتين محافظًا على شعرة معاوية مع أردوغان؟.