رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: 494 مليونًا لتطوير التعليم قبل الجامعى بسوهاج

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:30 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج، بقرية عرب بخواج مركز طهطها، وذلك خلال زيارتها لسوهاج، اليوم، لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة؛ صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا التى ينفذها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، يرافقها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وبحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال افتتاح المدرسة الإعدادية بسوهاج أن قطاع التعليم يأتي في مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، وتركّز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.

وأشارت السعيد إلى أن خطة تنمية التعليم ما قبل الجامعي تستند إلي ثلاثة محاور أساسية، يدور أولها حول إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، ويتعلق الـمحور الثاني بتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، ويختص الـمحور الثالث بتحسين تنافسية نُظُم ومُخرجات التعليم، موضحة أن أزمة كورونا أسهمت في تسريع العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بجودة التعليم.

كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة 20-2021 تبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% عن خطة 20/2019، منها 494.6 مليون جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي، مؤكدة أن أهم المستهدفات التنموية فى خطة 20-2021 بمحافظة سوهاج فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي هى إنشاء 116 مدرسة تضم نحو 1772 فصلًا.

وخلال افتتاح مركز شباب عرب بخواج بسوهاج؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إعداد الشباب وتأهيله بدنيًا وفكريًا وتفعيل مُشاركته في العمل الوطني من أهم قضايا التنمية، حيث إنهم يُشكّلون الشريحة الأكبر من السُكان والقوة الـمُنتِجة، الأمر الذي يجعل مُشاركتهم عاملًا فاعلًا في تنمية الـمُجتمع وفتح آفاق واسعة للتقدّم والازدهار في الـمُستقبل.

ولفتت السعيد إلي مؤشر جودة الحياة بقرية عرب بخواج، موضحة أن المؤشر العام كشف عن نسبة تحسن بلغت ٢٥٪ بين الوضع قبل التدخلات وبعده لتسجل المؤشرات الفرعية كذلك ارتفاع معدل التغطية بالخدمات الرياضية ليبلغ ١٠٠٪ بعد التدخلات في حين ارتفع معدل التغطية للخدمات التعليمية إلي ١٠٠٪ مقارنة بـ٥٠٪ قبل التدخلات.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد افتتحت منذ قليل يرافقها وزراء التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي؛ وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى فى إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

«الاستئناف»: الخميس محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل «فتاة المعادي»

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

مؤتمر «غرب الدلتا الثقافى» يؤكد دعمه للدولة فى مواجهة الإرهاب

«عبد الدايم»: الأكاديمية المصرية بروما بوابة عبور الإبداع لأوروبا

مسرح «الهناجر» يستقبل مواسم نجوم المسرح الجامعي

«خيوط الانطفاء».. رواية البحث عن سيرة عائلة مفقودة