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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تجهيزات مدينة الإنتاج الإعلامي لموسم رمضان 2021 (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:25 م
تجهيزات مدينة الإنتاج
تجهيزات مدينة الإنتاج الإعلامي
منار إبراهيم - حسن أمين
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تشهد مدينة الإنتاج الإعلامي حالة من النشاط الفني خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تستعد جميع ديكوراتها لتصوير الأعمال الدرامية لرمضان 2021 المقبل.

ورصدت عدسة "الدستور" تجهيزات مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الفترة الحالية، حيث يتم بناء الديكورات اللازمة في أماكن مختلفة في المدينة والمواقع بها، حيث تمتلئ هذه الديكورات بفرق عمل المسلسلات لانطلاق التصوير خلال أيام.

ويشهد موسم رمضان المقبل منافسة شرسة بين كبار النجوم، ومنهم أحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب"، وأحمد عز وهند صبري في "هجمة مرتدة"، ومحمد إمام في "الملك"، وغيرهم من النجوم الذين تعاقدوا على أعمال درامية لعرضها في السباق الرمضاني المقبل.

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