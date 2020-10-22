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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فراشات رانيا الحكيم».. حين يقتنص الفن التأثيرات الخفية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:35 م
معرض ظل الفراشة
معرض ظل الفراشة
إيمان عادل
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اقتنصت الفنانة التشكيلية تيمة تبعث على تأمل دلالاتها غير المحدودة، تيمة الفراشة وتأثيرها، وانطلاقًا من جماليات الفراشة ومرورًا بتأثيرها الخفي، أنجزت رانيا هلال معرضها "ظل الفراشة" الذي جرى افتتاحه منتصف هذا الشهر ويستقبل الزوار حتى 29 أكتوبر الجاري بمركز الجزيرة للفنون في حي الزمالك.

انشغلت رانيا الحكيم في معرضها بالبعد الجمالي الذي تحدثه الفراشة من تأثيرات وترابطات تنجم عن رفتها البسيطة، فنظرية "أثر الفراشة" رغم نشوئها على أساس فيزيائي إلا أنها وفي عمق تفسيراتها العلمية تبدو فانتازية ملهمة، تقول النظرية " إن رفرفة جناح فراشة في الصين قد يتسبب عنه فيضانات وأعاصير ورياح هادرة في أبعد الأماكن في أمريكا أو أوروبا أو إفريقيا".

وهذا التعبير المجازي يصف تلك الظواهر التي تنجم عن حدث أول، قد يكون بسيطًا في حد ذاته، لكنه يولد سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات المتتالية والتي يفوق حجمها بمراحل حدث البداية، وكأن الفراشة في بساطتها تتحكم في الإنسان وسلوكه والطبيعة وظواهرها الكبيرة بدون مبالغة، وأن الهشاشة قد تكون مخادعة وراء تأثيرها العظيم غير المعلن.

لم تبالغ رانيا الحكيم في استخدام ألوان مبهرة لأجنحة الفراشات كما نعتاد على أشكالها في الواقع، بل ألوان محايدة، وكأنها لا ترغب في إحداث إبهار لوني على حساب متابعة الديناميكية الهائلة التي تحدث داخل هذه الحشرة البالغة الرقة، وتوريط المتلقي في متابعة هذه الديناميكية والإحساس بها هو رهان رانيا الحكيم في معرضها، يضم المعرض ثلاثون عملًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن صاحبته لم تقع في فخ التكرار

جاءت الخلفيات التي اعتمدت عليها الفنانة في خلق الفراشات مستلهمة من الطبيعة ببساطة، خلفيات صفراء بلون الصحاري، ورزقاء بلون السماء وخضراء بلون العشب، سياق موضوع ينسجم مع بيئة الفراشات ليحضرها على مواصلة تأثيرها داخل اللوحات.

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