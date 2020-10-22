«تحيا مصر» يفتتح المرحلة الثانية لخطة تنمية 3 قرى بسوهاج



وعلى مستوى مشروعات توفير سكن كريم لأهالي قرية السوالم، يجرى حاليا هدم وإعادة بناء 15 منزلا متدهورا بعد دراسة حالة قاطنيه، بالإضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلي.



في ذات السياق أوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن أيضا أعمالا بقرية عرب بخواج في عدة مجالات منها التعليم، وذلك بتطوير مدرسة عرب بخواج الإعدادية والتطوير الإنشائي لكامل مسطح المدرسة (مباني + تنسيق موقع)، وكذلك توريد أثاث حديث، وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة، فضلا عن تطوير مدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية.



وفي مجال الصحة تم رفع الكفاءة الإنشائية للوحدة الصحية بالقرية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، كذلك تدبير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.



أما قطاع الشباب والرياضة فشهدت قرية عرب بخواج رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب وتوفير الملاعب الأجهزة الرياضية.



ولفت المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مشروعات تنمية قرى مركز طهطها تأتي ضمن برتوكولات تعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث ومؤسسة مصر الخير، حيث يشارك صندوق أخبار اليوم في تطوير عدد من المدارس ورفع كفاءة المنازل المتدهورة، حيث تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين والتي تخدم 599 طالبا، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية



من ناحيتها ثمّنت فاطمة بركة رئيس مجلس أمناء صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، التعاون مع صندوق تحيا مصر قائلة: "نسعى للاستفادة من خبرات "تحيا مصر" في تنفيذ المشروعات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، والوصول إلى أكبر نسبة من الفئات الاولى بالرعاية في مختلف المحافظات.



وأضافت أن صندوق أخبار اليوم يسعى دائما إلى المشاركة الفاعلة لمعاونة أجهزة الدولة في تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات، فضلا عن عقد شراكات مستمرة مع مختلف أطراف التنمية المجتمعية.



جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر افتتح في مارس الماضي أعمال المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج وذلك في نطاق الثلاث قرى سالفة الذكر، وذلك في إطار بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير ممول من الصندوق بقيمة ٥٠ مليون جنيه يشمل ما يلي:

-دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة وإقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية).

-إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث

-تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة

-دعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية.

-التطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات، وورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

-التطوير الانشائي لمركزي شباب بالقرى، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها، تجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض.

-دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.



افتتح صندوق تحيا مصر اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج، برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية المنفذ بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة أيضا.تفقد الوزراء محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية وهي محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقرى الهجارسة واولاد غريب والكوامل، فضلا عن مزرعة الهجارسة التي تستخدم المياه المعالجة في الري، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 110 ملايين جنيه.وعقب تفقد محطة الهجارسة، بدأ افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر بالمحافظة التي تتضمن 6 مدارس، 3 مراكز شباب، وحدتين صحيتين، بالإضافة شبكات المياه، وتم إزاحة الستار عن مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها وتخدم 488 طالبًا وطالبة، مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة.أيضًا تضمنت جولة الوزراء افتتاح 3 مراكز شباب بعد تطويرها وتهيئة ملاعبهم وتجهيزهم بكافة التجهيزات الرياضية وتجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية ورفع كفاءة العاملين ومجالس الإدارة، وهي مركز شباب الشيخ زين الدين ومركز شباب عرب بخواج ومركز شباب السوالمكما تم افتتاح وحدة الرعاية الصحية بقرية عرب بخواج، بالإضافة إلى وحدة الرعاية الصحية بقرية الشيخ زين الدين لتقديم الخدمة الصحية المميزة لأهالي القريتين والقرى المجاورة، كما تفقد السادة الوزراء عقب الافتتاح أعمال المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستهدف الكشف الطبي على العيون وتوفير النظارات الطبية وعمليات المياه البيضاء للمرضى مجانا.وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي)، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.وأضاف أن الصندوق مكلف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطته لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، ومعاونة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن محافظة سوهاج شهدت تنفيذ العديد من مشروعات الصندوق في مجال الرعاية الصحية والتنمية العمرانية والدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات.وأوضح أن الصندوق حريص على تعزيز شراكته مع منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى من مشروعات التنمية المتكاملة في محافظة سوهاج تتم بالتعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، ومؤسسة مصر الخير.ولفت "عبدالفتاح" إلى أن مشروعات المرحلة الثانية تشمل الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين بعد رفع كفاءتها الإنشائية، وكذلك توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة، كما تتضمن المشروعات رفع كفاءة مركز شباب قرية الشيخ زين الدين وتجهيز المركز بكافة الوسائل المساعدة من أجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.وعن مشروعات قرية السوالم، أشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن دعم الخدمات التعليمية من خلال تطوير مدرسة السوالم الابتدائية المشتركة، وكذلك مدرسة السوالم الابتدائية بنين وتوفير كافة الوسائل التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية وكذا تنمية مهارات وأدوات المعلمين.وتشمل المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج دعم الخدمات الشبابية والتوعوية بقرية السوالم ومنها: رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب، بالإضافة إلى تجهيز المركز بأجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.وتشهد قرية السوالم استكمال شبكات المياه للمناطق المحرومة بالقرية، وأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وتجديد كامل غرف المحابس وتنفيذ أعمال الميكانيكا (تركيب واختبار)، لكامل الشبكة بأطوال 1030 مترا و825.5 متر و2750 مترا، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 664 وصلة منزلية.