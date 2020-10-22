إزالة تراكمات مياه الأمطار في مدينتي الحمام والنجيلة بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مجالس مدن المحافظة التي شهدت أمطار الليلة الماضية، بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة بالمحافظة، بإزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدن وعلى الطريق الدولي والسريع وتيسير الحركة المرورية حرصا على السلامة والأمان للمسافرين على الطريق.ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود مجالس المدن في رفع تراكمات مياه الأمطار بمدن المحافظة والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن.وواصل مركز مدينة الحمام والنجيلة جهوده في إزالة تراكمات المياه بشوارع المدينة وعلى الطريق الدولي والسريع وتيسير حركة المرور تيسيرا على المواطنين، بالإضافة إلى الدفع بفريق عمل على أماكن تجمع مياه الأمطار ومخرات السيول والتأكد من سلامتها وإعادة تنظيفها وتسليكها وإزالة التراكمات الترابية والعوائق من مواسير المخرات الموجودة بطول الطريق الدولي، وتمهيد مسار سير الأمطار وتوجيهها بعيدا عن الطريق الدولي.