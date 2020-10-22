رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تراكمات مياه الأمطار في مدينتي الحمام والنجيلة بمطروح

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:12 م
إزالة تجمعات مياه
إزالة تجمعات مياه الأمطار
ياسمين شعيب
طباعة
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مجالس مدن المحافظة التي شهدت أمطار الليلة الماضية، بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة بالمحافظة، بإزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدن وعلى الطريق الدولي والسريع وتيسير الحركة المرورية حرصا على السلامة والأمان للمسافرين على الطريق.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود مجالس المدن في رفع تراكمات مياه الأمطار بمدن المحافظة والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن.

وواصل مركز مدينة الحمام والنجيلة جهوده في إزالة تراكمات المياه بشوارع المدينة وعلى الطريق الدولي والسريع وتيسير حركة المرور تيسيرا على المواطنين، بالإضافة إلى الدفع بفريق عمل على أماكن تجمع مياه الأمطار ومخرات السيول والتأكد من سلامتها وإعادة تنظيفها وتسليكها وإزالة التراكمات الترابية والعوائق من مواسير المخرات الموجودة بطول الطريق الدولي، وتمهيد مسار سير الأمطار وتوجيهها بعيدا عن الطريق الدولي.

موضوعات متعلقة

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

وزير رى جنوب السودان: العاصمة الإدارية نموذج لمستقبل المدن الحديثة

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

مؤتمر «غرب الدلتا الثقافى» يؤكد دعمه للدولة فى مواجهة الإرهاب

«عبد الدايم»: الأكاديمية المصرية بروما بوابة عبور الإبداع لأوروبا

مسرح «الهناجر» يستقبل مواسم نجوم المسرح الجامعي

«خيوط الانطفاء».. رواية البحث عن سيرة عائلة مفقودة