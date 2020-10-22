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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تم المرور المستمر من طاقم التمريض التابع للوحدة الصحية بالقرية لمتابعة الطلاب صحيا وتقديم النصائح الوقائية واتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا علي سلامه الطلاب أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لعودة المدارس في ظل إنتشار فيروس كورونا وكان من اهمها، تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك من خلال تقسيم حضور طلاب المدرسة الواحدة، تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة

الأطقم الطبية بالوادي الجديد الجديد تواصل المرور على المدارس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:12 م
اطباء الوادي الجديد
اطباء الوادي الجديد
محمد مهدي
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أكد عبدالله حسن عبدالله مدير مدرسة الجديدة الإعدادية، اليوم الخميس، أنه تم المرور المستمر من طاقم التمريض التابع للوحدة الصحية بالقرية لمتابعة الطلاب صحيا وتقديم النصائح الوقائية واتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب.

وأضاف عبدالله، أن إدارة المدرسة تسير على خطى واحدة بتنفيذ كافة تعليمات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة وتحت رعاية الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لعودة المدارس في ظل إنتشار فيروس كورونا وكان من أهمها، تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك من خلال تقسيم حضور طلاب المدرسة الواحدة، تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة، وغلق التكييفات والمراوح داخل الفصول، والاكتفاء بمنافذ التهوية الطبيعية "الشبابيك والأبواب، وإلغاء طابور الصباح وحصص الأنشطة، لمنع احتكاك الطلاب والتواجد في أماكن مزدحمة، وزيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها.

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