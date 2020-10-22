وكيل «تعليم الغربية» يتابع سير العمل في مدارس المحلة

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عددا من مدارس إدارة شرق المحلة التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، ومنها مدرسة خالد محمد السيد دبور الثانوية الزخرفية العسكرية بنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.ولاحظ "حسن" تواجد دراجات بخارية داخل الفناء وخشب كسر ولوحات الرسم الفني غير معتنى بها وعدم الدقة في قوائم الفصول، كما شدد على ضرورة صلاحية وتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة وأوصى باستدعاء مدير التعليم الفني ومدير التعليم الصناعي بالإدارة، وإزالة السلبيات وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد الانتهاء من ضبط قوائم الفصول الدراسية بدقة وتوزيعها على المعلمين وكذلك توزيع لوحات الرسم على التخصصات المختلفة لاستخدامها داخل الفصول أثناء حصص الرسم.ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الإمام محمد عبده وتفقد المدرسة وتلاحظ انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفقد الفصول وحجرة الزائرة الصحية وحجرة العزل، كما أشاد بنظافة المدرسة.وأكد ان المدرسة ستكون مقرا انتخابيا لانتخابات مجلس النواب ويجب الاستعداد لذلك، بعدها توجه إلى مدرسة عزبة توما وتلاحظ انتظام العملية التعليمية بها طبقا للإجراءات الاحترازية وجلوس الطلاب بالطريقة الشطرنجية ووجه بضرورة تواجد عوارض رياضية ووجه بنظافة الفناء بصفة مستمرة وحث الطلاب على ممارسة الأنشطة وتم التواصل مع مدير عام الإدارة لمتابعة ذلك.واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة الوحدة الابتدائية بإدارة سمنود، حيث تلاحظ نظافة المدرسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة وانتظام العملية التعليمية وقدم سيادته الشكر لوفاء عبدالجليل الخولى، مديرة المدارس والمشرفين والوكلاء وجميع العاملين بها.