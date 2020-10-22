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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمطار تصل حد الرعدية.. تفاصيل طقس الجمعة بالقاهرة والمحافظات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:14 م
أمطار
أمطار
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود ليل غد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشرقية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فهناك فرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، وأن تنشط رياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
الإسكندرية 25 20
وادى النطرون 27 20
طنطا 29 20
شبين الكوم 29 20
دمنهور 27 20
بلطيم 26 21
مطروح 23 19
السلوم 22 19
سيوة 26 20
بورسعيد 26 25
دمياط 26 24
الزقازيق 29 20
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 30 20
العريش 26 20
رفح 27 19
رأس سدر 29 22
نخل 29 16
نويبع 30 25
طابا 30 21
كاترين 26 15
الطور 30 22
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 33 23
مرسى علم 32 24
الفيوم 31 20
بنى سويف 31 20
المنيا 32 21
أسيوط 33 21
سوهاج 34 21
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
إدفو 36 24
أبوسمبل 37 24
الوادى الجديد35 23
شلاتين 33 27
أبو رماد 32 26
حلايب 31 28
رأس حدربة 32 26

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