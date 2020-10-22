وزيرة الصحة توجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مستشفى إدفو الجديد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعطت تعليماتها بسرعة تسليم الشركة المنفذة لمشروع مستشفى إدفو العام الجديد المستخلصات المالية المتأخرة بهدف الإسراع في معدلات التنفيذ خاصة أن التكلفة الإجمالية وصلت لنحو 600 مليون جنيه.وأضاف المحافظ أن هناك متابعة يومية من المحافظة لهذا المشروع الخدمى الحيوى والذى سيقدم الخدمة الصحية والطبية على أعلى مستوى لأكثر من نصف مليون نسمة، هذا وتشتمل مستشفى إدفو العام الجديد على 3 مبان تضم 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرفعمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.