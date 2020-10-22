الصين تمدد الاتفاق المؤقت مع الفاتيكان لتعيين الأساقفة عامين

أعلنت الصين تمديد الاتفاق المؤقت مع الفاتيكان حول تعيين الأساقفة، لمدة عامين.وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على انتهاء الاتفاقية المؤقتة بين الصين والفاتيكان حول تعيين الأساقفة اليوم الخميس: "قررت الصين والفاتيكان، في 22 أكتوبر الجاري، تمديد الاتفاق المؤقت حول تعيين الأساقفة لمدة سنتين بعد مفاوضات ودية".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "سيواصل الجانبان الحفاظ على اتصالات ومشاورات وثيقة، وسيواصلان تعزيز عملية تحسين العلاقات".وتوصلت الصين والفاتيكان في عام 2018 إلى اتفاق مؤقت يعطي الفاتيكان الكلمة الأخيرة بشأن تعيين الأساقفة، حيث كان الكاثوليك في الصين موزعين بين كنيسة "رسمية" تدعمها الدولة، وكنيسة "غير رسمية" ظلت على ولائها للفاتيكان.ويرى كثيرون أن اتفاق 2018 بشأن تعيين الأساقفة، يعد تمهيدا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان وبكين بعد قطيعة مستمرة منذ أكثر من 70 عاما.