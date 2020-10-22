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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: طرح اللحوم الطازجة بـ85 جنيها للكيلو لمحاربة الغلاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:27 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن طرح كميات من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة وإحدى الشركات المتخصصة فى ذبح وتوريد اللحوم، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة في تحقيق التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم بالأسواق المحلية والقضاء على جشع بعض التجار.

وكلف اللواء أشرف عطية نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميدانى لمنفذ مديرية الزراعة بمنطقة أطلس لتفقد أعمال المبادرة وانتظام توزيع وبيع اللحوم للجمهور بالسعر المخفض، حيث رافقه كل من المهندس حازم عبدالمنعم، مدير عام الزراعة، والعميد ياسر إبراهيم، مدير ميناء السد العالى شرق.

كما وجه اللواء أشرف عطية المسئولين بضرورة التوسع فى إنشاء منافذ جديدة للبيع تغطي مختلف مراكز ومدن المحافظة لتسهم في الوصول لأكبر عدد من المواطنين والاستفادة من نسبة التخفيض في أسعار اللحوم الحمراء.

وقد قدم محافظ أسوان الشكر والتقدير لجميع المشاركين فى هذه المبادرة الطيبة وخاصة الشركة التى تم التعاقد معها والمسئولة عن استيراد وتربية رءوس الماشية وذبحها بمجازر مدينة أبوسمبل ثم توريدها لمديرية الزراعة بالكميات المطلوبة لتوزيعها وطرحها للجمهور بالأسعار المخفضة.

وشدد المحافظ على مسئولى الزراعة بضرورة التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى لتحقيق المتابعة المستمرة لأعمال توزيع وبيع هذه اللحوم للتأكد من سلامتها وتيسير وسائل النقل وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان توفيرها للمواطنين بالجودة المطلوبة وبالأسعار المحددة.
محافظ أسوان: طرح اللحوم الطازجة بـ85 جنيها للكيلو لمحاربة الغلاء
محافظ أسوان: طرح اللحوم الطازجة بـ85 جنيها للكيلو لمحاربة الغلاء
محافظ أسوان: طرح اللحوم الطازجة بـ85 جنيها للكيلو لمحاربة الغلاء
محافظ أسوان: طرح اللحوم الطازجة بـ85 جنيها للكيلو لمحاربة الغلاء

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