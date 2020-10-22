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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطي بالكاتدرائية 3 نوفمبر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:43 م
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في أسقفية الشباب تحت رعاية الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، عن انطلاق فعاليات معرض الكتاب القبطي في دورته للعام الحالي، وذلك ابتداءً من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك به أكثر من 30 دور نشر تابعة للكنائس والأديرة من بينها دار نشر دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، وركن خاص لإيبارشية المنيا، ومن أهم دور النشر المشاركة في فعاليات معرض الكتاب القبطي، دار الكتاب المقدس من خلال إصداراتها المختلفة للإنجيل سواء المترجمة أو الخاصة بالأطفال.

ويخصص المعرض ركنا لمؤلفات البابا شنودة من مركز معلم الأجيال التابعة لكنيسة العذراء الزيتون، وركن خاص لمؤلفات البابا تواضروس الثاني من عظات مسموعة أو كتيبات صغيرة تحوي العظات المقروءة.

كما يشارك بفعاليات المعرض المركز الثقافي القبطي، والذي يصدر عدة كتيبات وطنية تدعم الوحدة الوطنية تحت رعاية الأنبا إرميا، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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