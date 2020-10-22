وزير الأوقاف: كل ما يقوى الدولة الوطنية مقصد من مقاصد الأديان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بناء مؤسسات الدولة جزء من تعزيز الانتماء ودور وطني وديني فكل ما يقوى الدولة الوطنية هو مقصد من مقاصد الأديان، ولكن لا نوظف ذلك في الدعاية الانتخابية.وأضاف وزير الأوقاف خلال عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صالونه الثقافي الثاني، الخميس 22 أكتوبر، تحت عنوان: «صناعة الوعي وبناء الذاكرة الوطنية»، بحضور الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، جامعة القاهرة، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.وأشار «جمعة» إلى أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الدين، وهو ما جعلنا نضيف الوطن إلى الكليات الست ووضعانها في كتاب ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير، مؤكدا «إن لم نقف إلى جانب القائد العادل في أي مكان سواء دولة أو مدرسة أو مؤسسة يبتلينا الله بالظالم».واستكمل: «قاعدة إدارية تقول إن القوى يستعين بالأقوياء لينجح بهم والضعيف يبعد الأقوياء خوفا من أن يأخذوا مكانه، فإذا كانت القيادة ضعيفة سيستعين بالضعفاء فيزيدونه ضعفا، لذلك نحتاج إلى الكفاءة والأمانة في كل شىء وإذا وجدنا هذا الشخص في أي مكان عمل يجب أن نقف إلى جانبه».