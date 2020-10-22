رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: كل ما يقوى الدولة الوطنية مقصد من مقاصد الأديان

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:27 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بناء مؤسسات الدولة جزء من تعزيز الانتماء ودور وطني وديني فكل ما يقوى الدولة الوطنية هو مقصد من مقاصد الأديان، ولكن لا نوظف ذلك في الدعاية الانتخابية.

وأضاف وزير الأوقاف خلال عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صالونه الثقافي الثاني، الخميس 22 أكتوبر، تحت عنوان: «صناعة الوعي وبناء الذاكرة الوطنية»، بحضور الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، جامعة القاهرة، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأشار «جمعة» إلى أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الدين، وهو ما جعلنا نضيف الوطن إلى الكليات الست ووضعانها في كتاب ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير، مؤكدا «إن لم نقف إلى جانب القائد العادل في أي مكان سواء دولة أو مدرسة أو مؤسسة يبتلينا الله بالظالم».

واستكمل: «قاعدة إدارية تقول إن القوى يستعين بالأقوياء لينجح بهم والضعيف يبعد الأقوياء خوفا من أن يأخذوا مكانه، فإذا كانت القيادة ضعيفة سيستعين بالضعفاء فيزيدونه ضعفا، لذلك نحتاج إلى الكفاءة والأمانة في كل شىء وإذا وجدنا هذا الشخص في أي مكان عمل يجب أن نقف إلى جانبه».

موضوعات متعلقة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوّق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

«القومي للمسرح» يفتح باب المشاركة في الدورة 13.. تعرف على الشروط

ماذا خسر العرب بإقصاء الفلسفة؟.. حسن حماد يجيب فى كتابه الجديد

ثقافة الشرقية تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

عماد أبوصالح يفوز بجائزة سركون بولص للشعر