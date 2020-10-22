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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على 22 عملًا لسحر سفلى فى قنا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:16 م
الشيخ محمد العمدة
الشيخ محمد العمدة
قنا: إسلام البكري
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أعلن الشيخ محمد العمدة الدربي، منسق حملة تنظيف المقابر بمحافظة قنا، إنه عقب البحث وتنظيف قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، تم العثور على 22 عملًا للسحر السفلي، داخل المقابر وفي عدة شوارع في القرية.

وأضاف منسق حملة تنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة بصعيد مصر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جميع الأعمال الخاصة بالسحر الأسود، التي تم العثور عليها في قرية الكوم الأحمر شمال محافظة قنا، تم فكها، وتم العمل على إبطالها جميعًا، بالمساعدة والتنسيق مع شباب قرية الكوم الأحمر وكبار العائلات في القرية.

وأشار الشيخ محمد العمدة، منسق حملة تنظيف المقابر، في سياق تصريحاته الخاصة، إلى أن أهالي القرية تمكنوا من منع أي دجال أو مشعوذ من الدخول لقرية الكوم الأحمر والقرى المجاورة لها أيضًا وعمل أعمال السحر السفلي والدجل والشعوذة المختلفة.

وذكر منسق حملة تنظيف المقابر، أن ذلك يأتي عقب اكتشاف قيام سيدة منتقبة ترتدي عباءة سوداء تدفن سحرًا أسود لزوجين للتفريق بينهما وبين علاقتهما الزوجية في المقابر في فجر أحد الأيام.
الشيخ محمد العمدة
العثور على 22 عملًا لسحر سفلى فى قنا
الشيخ محمد العمدة
العثور على 22 عملًا لسحر سفلى فى قنا

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