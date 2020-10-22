«خيوط الانطفاء».. رواية البحث عن سيرة عائلة مفقودة

صدر حديثًا للكاتب السوري أيمن مارديني رواية "خيوط الانطفاء"، عن دار الريس للكتب والنشر فى بيروت، وهي الرواية الثالثة بعد رواية "سيرة الانتهاك" 2011، و"غائب عن العشاء الأخير" 2015.تدور أحداث الرواية بين عدة مدن، منها لندن وباريس مدريد نيويورك ثم القاهرة حيث إن "أيمن الساحر" يعمل قبطانا لدى شركة طيران عالمية، إلا أن وجدانه مازال مرتبطًا بالقاهرة حيث الحب الطفولي القديم "نانو الساحر" ويمضي إلى سرد علاقته معها وصديق الطفولة "سامي الساحر" الطفل الذي خلق بجناحين ويطير.هو البحث عن سر إخفاق علاقته مع "نانو الساحر" حيث يقوده هذا الى البحث عن تاريخ عائلة الساحر، تلك العائلة التي امتلأ تاريخها بالكثير من الأحداث والشخصيات الخارقة مثل "سامي"، كما نقابل على صفحات الرواية "ورد النيل" الطفلة التي نبت على ذراعيها وساقيها نباتات وكانت تزهر في الربيع، وتتساقط أوراقها في الخريف. وأيضًا الكثير غيرهما، يجمعهم كلهم هابهم الى النوم جميعًا، ودفنهم في مقبرة الأطفال النائمين.ومن خلال بحث أيمن الساحر عن تفاصيل هذه العائلة، يجد أن كتاب النائمين الذي جٌمع فيه كل تاريخ العائلة مفقود، وإن كان يُعرف مكان وجوده، حيث إنه دفن في مقبرة النائمين ولكن في نفس الوقت لم يعثر عليه أحد.الرواية تنتقل بين الأسطورة والتاريخ والحكايا الشعبية المتوارثة، وأيضًا الواقع المعاش واليومي والحدث الآني، وذلك من خلال شخصياتها التي تنبض بالحياة، وحوارات تكاد تسمعها كل يوم بين العامة، إلا أنها في نفس الوقت ترتقي بالقارئ إلى تجريد اللحظة، وعمق الرؤية.جاءت الحكايا في الرواية على لسان شخصياتها، نانو الساحر، وأيمن، وورد النيل، وسامي الساحر"، وإن كنت تنشد الحقيقة فيما حدث إلا أنك سوف تفاجيء بالكذب مغلفًا بغلاف الصدق، هي رواية تغمرها الفنتازيا، وتداخل فيها الاسطورة بالواقع.وما عليك إلا أن تسلم زمام أمرك للكتاب وشخوصه، وأحداثهم وقصصهم، لتصل في النهاية من خلال متعة السرد، وسلاسة الأحداث.إلى خيوط الانطفاء والتي ليست تخرج من إطار التجنيس مجرد رواية تروى، أو حكاية يسردها حكاء محترف، إنها إحدى بنات ألف ليلة وليلة بامتياز، ولكن هنا من دخل ليعيد السيرة هو سامي المحلق دائمًا. وهل هناك كالأطفال من له القدرة على حملنا إلى مفازات، فقد عقلنا البالغ قدرته على اجتياز تخومها.ففي سيرة الانطفاء، ستجد الأماكن تختفي، وتولد ثانية في اليوم التالي من جديد، صراع أزلي بين العتمة والضوء، حب يتصاعد صخبه، وينهار عند أول كلمة، أو بادرة فعل. شخوص عادية ولكنها محروسة بقدرات خارقة، واقع يبدأ حيث ينتهي الخيال، ولا نهاية للخيال ومازال في الانتظار.تقع الرواية في 260 صفحة من القطع المتوسط، وتمتد عبر خمسة عشر فصلًا، تبدأ بفصل عنوانه " الخاتمة"، وتنتهي الرواية بفصل آخر بعنوان "خاتمة 2".