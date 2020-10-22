السجن 3 سنوات لـ5 متهمين إخوان بالشرقية

قضت دائرة الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، بمعاقبة 5 أشخاص، بينهم إمام وخطيب مسجد ومحام وطالب بكلية الهندسة بالسجن 3 سنوات، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية والتحريض ضد الدولة.وكان مركز شرطة بلبيس قد ألقى القبض على المتهمين الخمسة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات تحريضية على أعمال العنف والشغب.وتم تحرير المحضر اللازم، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت إحالتهم للمحاكمة أمام دائرة الإرهاب، والتى أصدرت قرارها المتقدم.