أذربيجان: لا نعارض نشر مراقبين في قره باغ بشروط

قال إلهام علييف، الرئيس الأذري، اليوم الخميس، إن بلاده لا تعارض فكرة نشر مراقبين وقوات لحفظ السلام في إقليم نارغوني قرة باغ من حيث المبدأ، لكنها ستطرح شروطا لدخولهم.وأضاف الرئيس الأذري، أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستتقدم بالاقتراحات الخاصة، بتشكيلة بعثة المراقبين وقوات حفظ السلام، وعدد أفرادها ومواعيد نشرها.وجدد "علييف"، رفض باكو إجراء أي استفتاء على استقلال إقليم نارغوني قرة باغ، دون أن يستبعد منح الاستقلال الذاتي الثقافي للسكان الأرمن هناك.وأعلن أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء قمة بينه وبين رئيس حكومة أرمينيا، نيكول باشينيان، في العاصمة الروسية موسكو، لبحث النزاع حول إقليم نارغوني قره باغ.