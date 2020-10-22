4 وزراء ورئيس أمناء «مصر الخير» يفتتحون مدرسة بسوهاج (فيديو)

افتتح صندوق "تحيا مصر" مدرسة عرب بخواج الإعدادية، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، ضمن افتتاح عدد من مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، والتي تتضمن افتتاح 6 مدارس تقدم خدماتها لنحو 2188 طالبًا وطالبة، وتوفير التجهيزات والأثاث وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية، و3 مراكز شباب، و2 وحدة صحية.وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.ويأتي افتتاح المدرسة ضمن بروتوكول تعاون بين صندوق "تحيا مصر" ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.وقال الدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إن مدرسة عرب بخواج الإعدادية تخدم 488 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن افتتاح مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، والتي تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب ورفع الكفاءة المهارية لتأهيل لسوق العمل ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعى والخدمات الرياضية والشبابية، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.وقال الدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة "مصر الخير"، إن صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير افتتحا في مارس الماضي أعمال المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في نطاق الثلاث قرى السوالم وعرب بخواج والشيخ زين الدين، وذلك في إطار بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يشمل دعم المنشآت الموجود بالقرى الثلاث في قطاعات: التعليم والصحة والشباب والرياضة والتكافل الاجتماعى، وإحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث.