رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتىّ بخانس ومكرم بـ أولاد نجم القبلية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:30 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
طباعة
وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتطهير ترعتىّ بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية بمدينة نجع حمادى، مكلفا رئيس القرية بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى اعمال التطهير ورفع المخلفات البلاستيكية بشكل فورى، خلال جولته التفقدية، اليوم، لمتابعة تجهيز المقرات الانتخابية.

وأبدى "الداودى" إستياءه من تدنى مستوى النظافة، وشدد على رئيس القرية بسرعة رفع التراكمات والحفاظ على مستوى النظافة، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى بمراجعة موقف جميع الترع بدائرة المركز وتحديد الترع التى تحتاج الى تطهير ومن ثم التنسيق مع مسئولى الرى لبدء أعمال التطهير بها.. مشددا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة العامة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

«الاستئناف»: الخميس محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل «فتاة المعادي»

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي

إقبال كثيف على افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى (صور)

عبده الزراع يصدر «بين المطرقة والسندان.. مواقف وآراء» عن دار الأديب