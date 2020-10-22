محافظ قنا يوجه بتطهير ترعتىّ بخانس ومكرم بـ أولاد نجم القبلية

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتطهير ترعتىّ بخانس ومكرم بقرية أولاد نجم القبلية بمدينة نجع حمادى، مكلفا رئيس القرية بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى اعمال التطهير ورفع المخلفات البلاستيكية بشكل فورى، خلال جولته التفقدية، اليوم، لمتابعة تجهيز المقرات الانتخابية.وأبدى "الداودى" إستياءه من تدنى مستوى النظافة، وشدد على رئيس القرية بسرعة رفع التراكمات والحفاظ على مستوى النظافة، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى بمراجعة موقف جميع الترع بدائرة المركز وتحديد الترع التى تحتاج الى تطهير ومن ثم التنسيق مع مسئولى الرى لبدء أعمال التطهير بها.. مشددا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة العامة للمواطنين.