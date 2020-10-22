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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الكهرباء: رفع حالة الاستعدادات لتأمين انتخابات النواب 2020

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:35 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع حالة الاستعدادات للقصوى بجميع قطاعاتها المختلفة وذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب التي تجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، ومنها:

- تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية.

- تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للعمل في حالة الطوارئ في الأماكن التي تحتاج لذلك. بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع.

- تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

ويأتي ذلك وحرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

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