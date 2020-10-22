«الشرطة في القلب».. مبادرة لدعم الداخلية في مدارس القليوبية

أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، عن إطلاق مسابقة "مبادرة الشرطة المصرية في القلب"، لدعم رجال الشرطة ووزارة الداخلية في جهودها في حفظ الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب وتكريما الأرواح الشرطة الأبرار في مواجهة المخاطر التي تواجه المواطن والوطن.وفي إطار المبادرة، كرم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ميار ناصر محمود، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي، بإدارة شرق شبرا التعليمية، لفوزها في مبادرة الشرطة المصرية في القلب.وقال أشرف محمود، إن المبادرة تتضمن أنشطة فنية وتربوية وعملية وعملية ورسومات فنية تلقي الضوء على المهام الجسام والدور الكبير الذي تقوم به الشرطة المصرية.وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت إعداد مسابقة في الإلقاء الشعري والغناء والأعمال الفنية أونلاين عن بطولات وشهداء الشرطة.