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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حماية المستهلك» يفعِّل شكاوى «فيديو كول» لخدمة الصم وضعاف السمع قريبا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:14 م
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
نرمين محمود الدهان
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قال جهاز حماية المستهلك إنه سيوقع خلال أيام بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات بشأن تسهيل تقديم خدمات حماية المستهلك لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه سيتم بموجب البروتوكول استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن، بالإضافة إلى عناصر بشرية مدربة على التعامل مع ذوي الهمم، كما سيتم تخصيص خطوط اتصال "فيديو كول" للتعامل مع الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة والاستماع إلى شكواهم والرد أيضًا على استفساراتهم.

يأتي ذلك البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وفي إطار سعي الجهاز جاهدًا للوصول إلى كل المواطنين؛ خصوصًا ذوي الهمم، حيث يمثلون 10 ملايين مواطن على مستوى الدولة.

يُذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر في اجتماعه الشهري مؤخرًا قرارات ملزمة في 400 شكوى؛ منها 48 شكوى في مجال السيارات و352 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

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