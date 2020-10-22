رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عصامى وناجح وطموح».. 3 انطباعات لأهالى الدائرة السابعة بالقاهرة عن المرشح محمد الحناوى (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:26 م
محمد الحناوي
محمد الحناوي
طباعة
لفتت السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي للمحامي محمد الحناوي المرشح لانتخابات مجلس النواب رقم "2" رمز الكتاب عن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، أهالي الدائرة، بعد الجولات التي قام بها المرشح على مدار الفترة الماضية، التقى خلالها جميع الأطياف من الناخبين، وعرض نشأته ومسيرته العلمية والمهنية وكذلك خطته تحت قبة البرلمان.
وشكل أهالي الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، والتي تضم أقسام "النزهة-بدر-التجمع الأول-التجمع الخامس-القطامية" 3 انطباعات عن المرشح محمد الحناوي؛ أولها أنه شخص عصامي، حيث عانى المرشح في سن مبكرة من فقدان الوالدين في حادث، إلا أن هذه الفاجعة كانت دافعا له للعمل منذ الصغر، حيث عمل على حفار، ومنه انتقل للعمل "تباع" على إحدى عربات النقل، وواصل في الوقت نفسه تفوقه العلمي وتخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وبحسبما روى المرشح محمد الحناوي، فإنه لم يكتفِ بالتخرج من كلية الحقوق، حيث واصل دراساته العليا، فسافر إلى إنجلترا لدراسة القانون وحصل هناك على درجة الماجستير.
الانطباع الثاني وهو أنه شخص ناجح، حيث يتخرج الآلاف سنويًا من كليات الحقوق المختلفة، إلا أن القليل منهم من يتفوق في مهنة المحاماة ويعمل بكبرى المكاتب القانونية، والمرشح محمد الحناوي واحد من هؤلاء، حيث عمل "الحناوي" بعد تخرجه لمدة 6 سنوات في مكتب الإبراشي آند مكار، وهو مكتب محاماة متخصص في الاستشارات القانونية للشركات، وبعد رحلة دراسته في إنجلترا عاد ليصبح شريكا في مكتب الشلقاني، وهو واحد من أكبر مكاتب الاستشارات القانونية في الشرق الأوسط، ليقدم "الحناوي" استشارات قانونية لكبرى المؤسسات الاقتصادية في مصر، وهي ميزة إيجابية تضيف له تحت قبة البرلمان.
الانطباع الثالث الطموح، إذ دفع طموح المرشح الشاب إلى العودة للترشح في دائرته التي ولد بها، بعدما تركها عقب وفاة والديه، وهو في سن العاشرة، وكان يعاني من مرارة فقد الأب والأم مرة واحدة، إلى العودة مرشحا لعضوية مجلس النواب عن ذات الدائرة، كما يطمح "الحناوي" في تقديم أفضل الخدمات لأهالي دائرته بالتعاون معهم، وهو ما أعلنه في جولته بمدينة الشروق وقال :"هانوصل بالمجتمع في الدائرة دي مش بس الشروق .. لا الشروق والتجمع والنزهة وربنا يقدرنا ونقدر نعمل ونخدم الناس بالطريقة اللي توصلنا كلنا مع بعض وإحنا إيدينا فى إيد بعض لأحسن حاجة".
محمد الحناوي
محمد الحناوي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

«الكابتن» يكشف آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك والرجاء

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

الصور

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

الأكثر قراءة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

أبرزهم شوقى وفيروز.. أسماء المكرمين فى مهرجان سماع للإنشاد الدينى

صاحب كتاب العقد الفريد جمع بين القرآن والتوراة والإنجيل

فرقة «بجاد دو لان بيهويه» تبدأ جولاتها الفنية في القاهرة

«لم تمُت».. تحقيق حديث يكشف وقائع مثيرة حول وفاة فرجينيا وولف