الرئيس العراقي يبحث مع السفير الروسي التطورات الإقليمية والدولية

بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، مع السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والسلم الإقليميين.وأكد صالح، وفقا لما أوردته الوكالة العراقية للأنباء، اليوم الخميس، ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلبًا على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، والتنسيق والعمل المشترك، وأن يكون العراق محورًا في تعزيز الأمن والاستقرار.من جانبه، جدد السفير ماكسيموف، دعم بلاده للعراق والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.