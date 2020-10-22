استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع كفرالشيخ

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.أشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرصف بطريق قلين- دسوق، حيث تم وضع الطبقة الاسفلتية النهائية وتوسيع الطريق قدر المستطاع، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.فضلا عن قيام شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالإشراف على أعمال فرد طبقة السن بطريق مقابر حسن الفقي وعبدالباعث الفقي، بمشاركة المجتمع المدني، وجليدر الوحدة المحلية، وذلك لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية.أكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.