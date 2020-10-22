995 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وبذلك وصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 52620 حالة.وأشار المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الخميس- إلى تماثل 617 مصابًا للشفاء؛ ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 29057 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 768.