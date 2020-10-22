ضبط 10 أطنان سماد مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء فى كفر الشيخ

تمكنت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط سيارة جامبو مُحملة بـ10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في مركز الرياض، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.كانت حملة تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورئاسة سامح البنا ومحمد عبدالقوي، مساعدا وكيل الوزارة، تمكنت من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون تحمل عليها لوحات معدنية رقم «ب ل أ 2571»، مُحملة بعدد 10 أطنان من سماد اليوريا والمدعم من قبل الدولة، والمحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية قبل بيعها في السوق السوداء بمركز الرياض.تم التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة، وتحرير المحضر رقم 2403 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.