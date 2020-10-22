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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بـ 15 مشروعًا بقدرة 1763 ميجاوات.. مصر تتصدر قائمة «الطاقات المتجددة» عالميًا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:25 م
هيئة الطاقة الجديدة
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
عمرو خان
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نشرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تقريرًا مفصلًا عن مشروعات محطات الطاقة الشمسية القائمة بقدرة 1763 ميجا وات، والتي تصدرت من خلالها قائمة مشروعات الطاقات المتجددة عالميًا خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية مشروعات الطاقة الشمسية ونشر استخداماتها في مصر خلال السنوات الأخيرة، وما تمثلة من دعم وتعزيز القدرات المنتجة من الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة قدرات الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.


◄ أولًا: المشروعات الحكومية

1- المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات:
- يعتبر المشروع أحد 3 مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها على مستوى قارة أفريقيا في المغرب والجزائر ومصر، وتعتمد أساسًا على ارتباط الدورة المركبة بالحقل الشمسي.
- تبلغ قدرة المشروع 140 م.و. منها 20 م.و. مكون شمسي.
- بلغت نسبة التصنيع المحلي في المكون الشمسي حوالي 50%.
- بدأ تشغيل المحطة تجاريا اعتبارا من 1 7 2011.

2- مجمع بنبان الشمسي للخلايا الفوتو فولطية بقدرة 1465 ميجا وات:
- بلغ حجم الاستثمارات حوالي2.2 مليار دولار.
- يضم 32 شركة وتحالف.
- وفر حوالي 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تم بدء التشغيل التجاري للمحطة ابريل 2018.

3- محطة الخلايا الفوتو فلطية بكوم امبو بقدرة 26 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية:
تم بدء التشغيل التجاري للمحطة فبراير 2020.

4- محطات خلايا فوتو فولطية موزعة متصلة بالشبكة بنظام صافي القياس بقدرة 100 ميجا وات.

5- محطات خلايا فوتو فولطية لامركزية منفصلة عن الشبكة بقدرة 32 ميجا وات.

6- محطات تغذية كهربائية للمناطق والقرى والتجمعات الغير مرتبطة بالشبكة الموحدة باستخدام الخلايا الفوتو فولطية بالتعاون مع الحكومة الإماراتية.

7- محطات تحت الإعداد (أكثر من 1170 ميجا وات).

8- مشروعات حكومية JICA بقدرة 120 ميجاوات.

9-محطة خلايا فوتوفولطية بالغردقة بالتعاون مع الجايكا بقدرة 20 ميجا وات.

10- محطة خلايا فوتوفولطية بالزعفرانة بالتعاون مع ال Kfw بقدرة 50 ميجاوات.

11- محطة خلايا فوتوفولطية بكوم امبو بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية بقدرة 50 ميجاوات.


◄ ثانيًا: مشروعات القطاع الخاص

1-مشروع محطة خلايا فوتو فولطية في كوم امبو بقدرة 200 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO (شركة اكواباور).

2-مشروع محطة خلايا فوتو فولطية بقدرة 200 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO (شركة النويس).

3-مشروع محطة خلايا فوتو فولطية بغرب النيل بقدرة 200 ميجاوات بنظام المزايدات التناقصية.

4-مشروع محطة شمسية حرارية بغرب النيل بقدرة 100ميجا وات بنظام البناء والتملك، التشغيل.

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