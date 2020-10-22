حبس المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم، حبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج قد تلقوا بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلة تدعى عائلة " أبووائل" وبين شقيقين من أهل المنطقة، بسبب وقوف أحدهما في شارع المتهمين لبيع قصب السكر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى "أ" في العقد الثانى من العمر، وشقيقه "م" مصاب بجرح قطعى في منطقة البطن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.و بتكثيف التحريات، تبين أن كلا من "ص"، و"أ" و"م" أشقاء، اعتدوا على المجني عليهما بمعاونة آخرين من المسجلين خطر، باستخدام أسلحة بيضا وعصى خشبية في الشارع أمام الأهالي بسبب خلافات الجيرة، محدثين بالمجني عليه محمود عدة جروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، بينما المجني عليه الثاني "أ" سقط على الأرض فاقدا الوعي ومصابا، ثم فروا هاربين.وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.