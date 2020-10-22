وزير الشباب: نسعى لتعظيم مساهمة الرياضة فى الاقتصاد المصرى

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن إنشاء مصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة والتعاون مع وزارات أخرى في تسويق منتجاته، يأتي لتعظيم مساهمة الرياضة المصرية ودورها في الاقتصاد المصري، من خلال حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذه المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق عوائد وأرباحا، مثنيا على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين وزارات الشباب والرياضة والإسكان والإنتاج الحربي في عدد من المشروعات والملفات التي تقوم بها في المحافظات.جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث تسويق منتجات مصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة.وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن مصنع النجيل الصناعي يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اهتمام القائمين على المشروع بتطوير آليات العمل، وتصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.وأوضح أن المصنع هو الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يعتمد على مواد خام ألمانية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال نظم إنتاجية جديدة ومتطورة بالتعاون والتنسيق مع الجانب الألماني.من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى تسويق منتجات مصنع النجيل الصناعي التابع لوزارة الشباب والرياضة من نجيل صناعي ولاند سكيب لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث سيتم استخدامها في مشروعات الإسكان في المدن الجديدة، مؤكدًا أن النجيلة المستخدمة ذات جودة عالية ولا تحتاج لماء، ما يجعلها ذات جدوى لتقليل استعمال الماء في النجيل الطبيعي.من جهته، قال وزير الإنتاج الحربي، إن شراكة وزارة الشباب والرياضة في مصنع النجيل الصناعي تعد من أنجح المشروعات، مؤكدًا أن وزارته تعمل في الفترة القادمة على زيادة انتشاره تشجيعًا للمنتج المحلي، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة على صعيد إنشاء الملاعب الرياضية بمراكز الشباب.