1578 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1578 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليبلغ إجمالي الإصابات 120 ألفا و710 حالات.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه تم إجراء 114 ألفا و483 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، وسجلت 1550 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 113 ألفا و364 حالة، وتسجيل حالتي وفاة، ليبلغ عدد حالات الوفيات 474 حالة.