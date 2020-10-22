القاهرة: لم تحدث حالة اشتباه إصابة بكورونا بين تلاميذ المدارس

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظ القاهرة ومدير غرفتي إدارة المتابعة وإدارة الأزمات، إن الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لم يشهد الإبلاغ عن اشتباه لحالة كورونا بين الطلاب.وأوضح "عوض"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن محافظ القاهرة تابع بنفسه المدارس وكثافة الفصول والتباعد بين الطلاب والتعقيم وأساليب التوعية، وأصدر أوامره لمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على سير العملية الدراسية وسلامة التلاميذ بمدارس العاصمة.