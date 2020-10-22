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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 233 ألف رأس ماشية وطائر فى كفرالشيخ (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهدت قرى محافظة كفرالشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الحملات تمكنت من تحصين 200 ألف رأس ماشية، وترقيم 290 ألف رأس ماشية، مشيرًا إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: كما تم تحصين 33250 طائرًا ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلى تطهير 18 سوقًا، و20 رياشة، ومعاينة 9 مزارع، وسحب 120 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 25 تصريحًا بنقل طيور، بإجمالي 28590 طائرًا، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكل مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ما زالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين، لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت- حكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة، كما تواصل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بمراكز المحافظة.

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