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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 عاطلين سرقوا سيارة بأسلوب توصيل الأسلاك في 15 مايو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:57 م
ضبط عاطلين
ضبط عاطلين
مريم جبل وعمرو المزيدي
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توجه مواطن بالمعاش إلى قسم شرطة 15 مايو وقدم بلاغًا باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

توصلت جهود التحريات إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة لأحد الأشخاص عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطليّن – لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل تحصلهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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