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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة بـ400 طربة حشيش في مطروح

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:58 م
طربة حشيش
طربة حشيش
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى، ومديرية أمن مطروح، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة- من رصد نشاط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات.

عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة بالتنسيق مع مجموعات العمل المشتركة باستهدافهم، وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص (عاطلين– آخر بالمعاش، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح.

وبحوزتهم (عدد 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجراما– مبلغ مالى– عدد 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة نشاطهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون جنيه.

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