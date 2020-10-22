ريهام عبدالغفور بطلة حكاية «ربع قيراط» بمسلسل «إلا أنا»

تبدأ النجمة ريهام عبدالغفور تصوير أحداث دورها في حكاية "ربع قيراط" بمسلسل "إلا أنا"، والذي يعيدها للدراما بعد تغيبها العام الماضي عن السباق الرمضاني.ويناقش "إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات "dmc"، ويشارك في بطولة العمل مصطفى درويش.وكانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور مسلسل"زي الشمس"، وعُرض في رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا.