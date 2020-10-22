لجنة للتحقق من صحة فيديو إساءة استخدام الشاشات الذكية بمدرسة فى بنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والمكتب الفني بالديوان العام للتحقيق في الواقعة المنشورة على بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، والذي يحتوي على سوء استخدام الشاشات الذكية بإحدى المدارس الثانوية بالمحافظة.وكلف المحافظ اللجنة بمراجعة منظومة التحكم بالشاشات الذكية بالمدرسة، والتحقق من الواقعة ميدانيًا، وفي حالة التثبت من الواقعة ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.وأكدت سهام يوسف، وكيلة وزارة التربية والتعليم، خلال تواصلها مع محافظ بني سويف، أنه قبل بداية العام الدراسي تمت إعادة ضبط المصنع لجميع الشاشات الذكية بجميع مدارس الثانوي العام بإدارة إهناسيا التعليمية، وأنه لا يوجد عليها سوى شرح الدروس والأنشطة الدراسية، مع العلم بأن جميع الشاشات مؤمنة ولها كلمة مرور مع المعلمين فقط ولا توجد صلاحية للطلبة تمكنهم من التعامل مع الشاشة إلا في حضور المعلم.وأضافت وكيلة الوزارة أنه تتم بصفة دورية متابعة الشاشات عن طريق إخصائي التطوير التكنولوجي بكل مدرسة، وذلك يتم تنفيذه بجميع الشاشات الذكية والمنظومة بأكملها بكل الإدارات التعليمة، مؤكدة أنه أيضًا تتم المتابعة الميدانية بشكل دوري من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل لجنة فنية مختصة من المديرية للتحقق من صحة الواقعة من عدمها.