رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل ضبط عصابة تزوير ختم النسر بالإسكندرية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:34 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل وعمرو المزيدي
طباعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام عصابة مشكلة من: موظف، وأمين مخازن، وعامل، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية- بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائهم.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات، وأن المذكورين المُشار إليهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة، خاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات الحكومية، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وذلك من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، واتخاذهم من مسكن أحد المتهمين مقرًا لتزوير المحررات الرسمية، واستخدامهم إحدى السيارات " تاكسى" فى ترويج تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:
خاتم شعار الجمهورية المقلد تقرأ بصمته لأحد المستشفيات الحكومية بالإسكندرية، وكمية من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الصحة بالإسكندرية وبعض المستشفيات، جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمضبوط بحوزة المتهمين، معدة للتزوير.

كمية من التقارير المعملية تفيد بخلو المريض من الفيروسات خالية البيانات، منسوبة لمديرية الصحة بالإسكندرية، ممهمورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، معدة للتزوير، ومبلغ مالى 6000 جنيه مصري من حصيلة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتزوير التقارير الطبية وترويجها على عملائهم مقابل مالية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

الدلدول زوج الست.. كيف تسوّق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

طوارئ بالعبور والخانكة بسبب رائحة الغاز.. والبترول تطمئن المواطنين

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي

إقبال كثيف على افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى (صور)

عبده الزراع يصدر «بين المطرقة والسندان.. مواقف وآراء» عن دار الأديب