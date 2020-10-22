تفاصيل ضبط عصابة تزوير ختم النسر بالإسكندرية

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام عصابة مشكلة من: موظف، وأمين مخازن، وعامل، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية- بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائهم.أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات، وأن المذكورين المُشار إليهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة، خاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات الحكومية، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.وذلك من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، واتخاذهم من مسكن أحد المتهمين مقرًا لتزوير المحررات الرسمية، واستخدامهم إحدى السيارات " تاكسى" فى ترويج تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:خاتم شعار الجمهورية المقلد تقرأ بصمته لأحد المستشفيات الحكومية بالإسكندرية، وكمية من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الصحة بالإسكندرية وبعض المستشفيات، جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمضبوط بحوزة المتهمين، معدة للتزوير.كمية من التقارير المعملية تفيد بخلو المريض من الفيروسات خالية البيانات، منسوبة لمديرية الصحة بالإسكندرية، ممهمورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، معدة للتزوير، ومبلغ مالى 6000 جنيه مصري من حصيلة نشاطهم الإجرامى.وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتزوير التقارير الطبية وترويجها على عملائهم مقابل مالية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.