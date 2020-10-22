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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادى بـ«مستقبل وطن»: المجمعات الصناعية الجاهزة حلم لاستعادة دور مصر الريادى

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:08 م
سيد شريف
سيد شريف
أشرف لاشين
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‎ثمن سيد شريف، القيادي بحزب مستقبل وطن، جهود الحكومة بشأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية من خلال مشروعات وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى إعلان الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، طرح المجمعات الصناعية الجاهزة.

وأكد شريف، في بيان له اليوم، أن المجمعات الصناعية كانت بمثابة حلم لإعادة مصر إلى دورها الريادي في الصناعة، وأن تلك المجمعات خطوة حقيقية لتحقيق هذا الحلم، وتعزيز مبادرات الدولة وتوجهها الحقيقي نحو دفع عجلة الإنتاج والاستفادة بابتكارات الشباب.

‎وأشار شريف، إلى أن هذه المجمعات ستستوعب الكثير من طموحات الشباب وتطلعاتهم، كما أنها تعزز المشروع القومي للدولة بتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل، وتنويع مصادر الإنتاج والتصنيع، ومن ثم غزو الأسواق وبالأخص الإفريقية لترسيخ اهتمام الدولة بالقارة السمراء وتحقيق مبدأ التعاون والتكامل.

‎وأوضح شريف، أن ما عرضته الحكومة بشأن الدعم الموجه ضمانة لنجاح هذه المجمعات ورسالة للشباب بأن الدولة لن تتخلى عنهم وستوفر لهم مزيدًا من الدعم والتمكين، مناشدًا معهد التخطيط القومي بإطلاق مبادرة لتوطين الصناعة، وذلك بالتعاون مع وزارات (التخطيط - والبحث العلمي - الصناعة).

ولفت إلى أن المبادرة تتمثل في إعلان وزارة الصناعة ممثلةً في هيئة التنمية الصناعية باقتراح أحد المشروعات الابتكارية الصناعية من الأبحاث المعتمدة في القطاعات المختلفة لكلًا من المركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي؛ على أن يقوم المركز بدراسة الجدوى، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال خطة الوزارة في التنمية الصناعية.

وأكد أن تحقيق التكامل بين هذه الجهات الثلاث سيؤدي في النهاية إلى سهولة التسويق الجيد للمشروعات الاستثمارية ذات النفع العام، ومن ثم جذب المستثمر المحلي والأجنبي وبالطبع دعم قطاع الصناعة والنهوض به.

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