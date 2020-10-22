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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

أبرزهم شوقى وفيروز.. أسماء المكرمين فى مهرجان سماع للإنشاد الدينى

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:11 م
مهرجان سماع للإنشاد
مهرجان سماع للإنشاد
جمال عاشور
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يُكرم مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، الذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم, وزيرة الثقافة، مساء اليوم، كل من اسم أمير الشعراء أحمد شوقى, صاحب "نهج البردة"، والفنانة الكبيرة فيروز، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومى, شيخ المنشدين.

ويأتي المهرجان الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، لتأكيد ريادة مصر الثقافية والفنية، من خلال الفعاليات الدولية المشتركة التي يقدمها تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، وبحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين والسفراء.

ويقيم المهرجان ورشة لجميع الفرق، للتأكيد على عودة الريادة لفن السماع لمصر، وتحل دولة لبنان ضيف شرف المهرجان، وشخصيته كوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح والهوية المصرية.

ومن أماكن العروض التى ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين وقبة الغورى والمتحف القبطى "مجمع الأديان" الذي ستقام فيه احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معًا" فى دورته السادسة يوم 25 أكتوبر، وتشارك فيه معظم الفرق فى قداس كونى مع الجمهور.

وفى ختام المهرجان 29 أكتوبر ستقام احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوى الشريف بعنوان "يا جمال النبى"، ويهدف المهرجان لإحياء فن السماع بأشكاله المختلفة التراث الإسلامى والقبطى والتراث الكنائسى فى مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنسانى بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان "المحبة - التسامح- السلام".

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