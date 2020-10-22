هاني شاكر ضيف وفاء الكيلاني في «السيرة»

يحل الفنان هاني شاكر ضيفًا في ثالث حلقات برنامج "السيرة" مع ‏الإعلامية وفاء الكيلاني، غدا الجمعة، على شاشة "DMC".ويتحدث "شاكر" خلال الحلقة عن مشواره الفني وحياته الشخصية وأعز أصدقائه وعلاقته بابنته الراحلة والمشاكل التي أحاطت به منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين.ويعرض البرنامج كل يوم جمعة فى تمام الحادية عشر مساء، وتتضمن قائمة ضيوف منهم يسرا، وسمير غانم وأمير كرارة وغيرهم من كبار نجوم الفن الذين سيكشفون عن مسيرتهم ومشوارهم الفني، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجم وإجراء الحوار معه عن المحطات التي مر بها في حياته سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته.يذكر أن آخر أعمال وفاء الكيلاني على الشاشة هو برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية "mbc مصر"، استضافت فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.