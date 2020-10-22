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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القابضة للمطارات»: التأكد من مطابقة إجراءات العمل فى 7 مطارات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:56 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس
محمود السعدى
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قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية قامت لجنة التفتيش والمراجعة على الشركات التابعة بالتفتيش والتأكد من مطابقة إجراءات سير العمل وسلامة الأفراد والمنشآت والمعدات لسبعة مطارات خارجية هي بورسعيد والأقصر وأسوان والعاصمة الإدارية وأسيوط وسوهاج وبرج العرب، بالتنسيق مع وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات المحلية والدولية لتشغيل المطارات.

وكان المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل لجنة التفتيش والمراجعة على الشركات التابعة وبشكل دائم بعضوية ممثلين في تخصصات مختلفة من الشركة القابضة والشركات التابعة بهدف المتابعة الدورية لضمان سلامة وانتظام سير العمل بجميع الشركات التابعة، سواء مقرات أو مواقع أو مطارات والتأكد من مطابقتها للتشريعات الدولية والمحلية.

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