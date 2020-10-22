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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ثابت: مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات النواب تسهم فى استكمال بناء مصر الحديثة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:59 م
علاء ثابت
علاء ثابت
وفاء علي
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قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن القيادة السياسية تحرص دائمًا على مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية التي تتم داخل مصر، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري جاءت دعمًا وتأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة بعد الإنجازات الضخمة التي شهدتها مصر في عهده والتي أذهلت العالم أجمع.

وأضاف "ثابت" في تصريح خاص للدستور أن اختيار أعضاء مجلس النواب 2020 من شأنه إصدار العديد من القوانين المهمة التي تحتاجها مصر في تلك المرحلة التاريخية، لاستكمال عملية بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020، من المقرر أن تنطلق يومي 2 و3 نوفمبر في 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

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