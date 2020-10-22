ضبط أجنبي بشحنة هيروين بـ5.6 مليون جنيه في النزهة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة.وتمكنت الإدارة العامة للمخدرات من ضبط (8 كيلوجرامات من مخدر الهيروين الخام– مبلغ مالي قدره 24 ألف ريال يمني– 100 ريال سعودي- هاتف محمول)، بحوزة أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وعقب وصوله للبلاد قادمًا من إحدى الدول العربية، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.