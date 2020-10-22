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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سفير مصر بفيتنام يشيد بالعلاقات السياسية بين البلدين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:54 م
محمود نايل
محمود نايل
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أشاد محمود نايل، سفير مصر لدى فيتنام، بالعلاقات السياسية المتميزة والصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي شهدت دفعة استثنائية بالزيارة التاريخية للسيد رئيس الجمهورية إلى هانوي عام 2017.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي نظمته أكاديمة فيتنام للعلوم الاجتماعية حول "التعاون بين فيتنام وإفريقيا والشرق الأوسط"، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفيتنامية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الخميس، أن السفير المصري استعرض، في الكلمة، مستقبل التعاون بين مصر وفيتنام، مبرزا سبل تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل الإجراءات، لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على رفع مستوى التبادل التجاري لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون، واغتنام الفرص المتاحة لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد السفير أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفيتنام في المنظمات الدولية والإقليمية، والتعاون من أجل التصدي للتحديات غير التقليدية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها جائحة كورونا، والإرهاب الدولي، والتحديات البيئية، وأهمية الاستغلال العادل والمستدام للموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي كان موضع اتفاق وترحيب من ممثلي الجانب الفيتنامي.

وشارك فى المؤتمر سفراء وممثلو الدول المعنية، وكذلك ممثلو وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية والاتحاد الفيتنامي لجمعيات الصداقة، والعديد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات التعاون المختلفة بين فيتنام ودول إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

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